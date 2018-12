Minder, minder, minder 28 december 2018

00u00 0

Ik hoop dat iedereen de opinie van Jan Segers in de krant van gisteren gelezen heeft. Neem anders de krant van donderdag 27 december 2018 opnieuw ter hand en lees ze alstublieft. Ze zou iedere week opnieuw moeten verschijnen, zodat iedereen gaat beseffen dat we niet goed bezig zijn en dat ons tekort of schuldenlast maar blijft stijgen. We hebben al meer schuld dan de Grieken per inwoner ooit gehad hebben! En we weten wat daar gebeurd is. Stel jullie maar eens voor dat we allemaal met 30% tot zelfs 50% minder van ons huidig inkomen moeten rondkomen. Gelukkig is het voor de Grieken al voorbij, maar bij ons is het nu echt vijf voor twaalf.

Theo Wuyts, Booischot

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN