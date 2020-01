Exclusief voor abonnees Minder militairen op straat nog niet voor meteen 03 januari 2020

Als het van minister van Defensie Philippe Goffin (MR) en het leger zelf afhangt, wordt het aantal militairen in de straten van Brussel en Antwerpen snel afgebouwd. Goffin herhaalde op oudejaarsavond tijdens een bezoek aan militairen in Antwerpen nogmaals zijn wens om hun aantal snel naar 200 effectieven en 100 in reserve te brengen, een stuk minder dan de 415 die vandaag patrouilleren. Goffin wacht naar eigen zeggen enkel nog op Binnenlandse Zaken om die beslissing uit te voeren, maar daar vallen ze uit de lucht. "De beslissing over de inzet van militairen wordt maandelijks hernieuwd op de ministerraad", klinkt het op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). "De vraag om minder militairen in te zetten, is daar bij mijn weten nog niet gepasseerd." Op de ministerraad van 20 december werd alvast beslist om nog minstens tot 2 februari het maximum op 550 te houden. (CMG)

