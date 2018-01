Minder, maar zwaardere nucleaire incidenten 00u00 0

Er hebben zich het afgelopen jaar in ons land negen nucleaire incidenten voorgedaan. Dat zijn er zes minder dan in 2016, maar er was wel één ernstiger voorval. Het ernstigste incident - van niveau 2 - gebeurde volgens het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in juli. Toen vloog een slecht verpakte radioactieve zending als vracht mee met een passagiersvlucht tussen Caïro, Zürich en Brussel. Ook één Belgische passagier liep daarbij mogelijk een te hoge stralingsdosis op. Van de acht overige, minder ernstige, voorvallen (niveau 1), had er één betrekking op de kernreactor Doel 3. Daar werd in oktober een betondegradatie vastgesteld. Voorts waren er ook twee incidenten bij het nucleair onderzoekscentrum SCK-CEN in Mol en één bij kernafvalbeheerder Belgoprocess in Dessel. (SPK)

