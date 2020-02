Exclusief voor abonnees Minder maar wel steeds grotere winkels 12 februari 2020

Er verdwijnen steeds meer verkooppunten uit het straatbeeld, maar de winkels en warenhuizen die blijven, worden wel steeds groter. In heel België verdwenen er in tien jaar tijd 12.500 verkooppunten. Tegelijk kwam er in die tijd 1 miljoen vierkante meter verkoopoppervlakte bij, wat het totaal op 18,8 miljoen bracht. Vlaanderen was goed voor de helft van die stijging. De evolutie is het opvallendst in de kledingsector. Het aantal verkooppunten daalde er fors (-18%) terwijl de winkeloppervlakte sterk steeg (+20%). De grote verliezer is de zelfstandige winkel, terwijl er fors meer georganiseerde handel (ketens en franchises) bijkwamen. Bij de meubelverkopers leggen zelfstandige winkeliers er massaal het bijltje bij neer. Handelsfederatie Comeos is bezorgd. "De retailsector rijdt recht op de muur af", waarschuwt CEO Dominique Michel. De omzet per vierkante meter daalt elk jaar met 0,7% en dat is niet houdbaar.

