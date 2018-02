Minder koud 15 februari 2018

Het wordt vandaag minder koud, met maxima tussen 8 en 10 graden in Vlaanderen. Op de hogere reliëfs van ons land is het wel nog kouder, daar halen we 4 graden. Die zachtere lucht is meegekomen met de regen van de voorbije nacht. Ook deze voormiddag zijn er nog perioden met regen, maar stilaan wordt het droger. In de namiddag is het - op een paar buien na - meestal droog. Het klaart ook op vanaf de kust. Er staat een matige wind uit het zuidwesten.

