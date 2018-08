Minder kleur op Brussels Bloementapijt Het is te warm voor de begonia 16 augustus 2018

400.000 begonia's en 100.000 dahlia's worden vandaag op de Brusselse Grote Markt gelegd, voor het traditionele tweejaarlijkse Bloementapijt. Maar de editie 2018 - thema: Mexico - zal iets fletser zijn dan andere jaren, want de bloemen hebben te lijden gehad onder de hittegolf deze zomer. Verschillende kleuren zijn niet meer beschikbaar. "De hele sector heeft het moeilijk gehad met de hitte en de droogte. Het gevolg is dat er verschillende begonia's verbrand waren en er belabberd bij lagen", vertelt Karel Goethals van vzw Bloementapijt. "We hebben uiteindelijk toch genoeg bloemen kunnen vinden. Het is wel zo dat bepaalde kleurschakeringen iets anders zullen zijn, maar in het geheel zal dat weinig zichtbaar zijn." Van 5 uur vanochtend tot 12 uur vanmiddag leggen zo'n 100 vrijwilligers het bloementapijt. Vanavond wordt het officieel geopend, het is nog te bezichtigen tot en met 19 augustus.

