Minder kinderen met down geboren 04 oktober 2019

00u00 0

In Vlaanderen werden er vorig jaar opvallend minder kinderen met het syndroom van Down geboren: 28 in 2018 - van wie vier doodgeboren - tegenover 42 in 2017, van wie drie doodgeboren. De cijfers komen uit het nieuwe rapport van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie. De sterke daling is allicht het gevolg van de terugbetaling van de NIP-test sinds midden 2017, maar dat moet nog bevestigd worden. Zo is nog niet duidelijk hoeveel zwangerschappen werden onderbroken na vaststelling van de diagnose.

