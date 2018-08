Minder gewonden en doden in verkeer, behalve bij 65-plussers 13 augustus 2018

Het aantal doden en gewonden op de weg daalt. Die afname tekent zich vooral af bij de jongste weggebruikers (18-24 jaar). Ook de andere leeftijdscategorieën doen het goed, op eentje na: de 65-plussers. Uit cijfers van verkeersinstituut Vias, gepubliceerd door La Dernière Heure, blijkt dat het aantal ongevallen met gewonden of doden in die groep zelfs gestegen is. Licht weliswaar - met 1% - maar toch. Reden is dat meer senioren zich verplaatsen en dat ook anders doen. Achter het stuur van een auto (-5%) of als voetganger (-7%) worden senioren mínder vaak het slachtoffer van een letselongeval dan tien jaar geleden, maar het aantal verongelukte fietsers van 65 of ouder is daarentegen gestegen met 16%. De opmars van de elektrische fiets zit daar wellicht voor iets tussen. Ook raken veel meer senioren op een bromfiets (+16%) of motor (+174%) betrokken bij een ongeval waarbij ze lichamelijke letsels oplopen of zelfs omkomen. (EV)

