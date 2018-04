Minder geld voor mutualiteiten die zieken niet aan werk helpen 07 april 2018

De toelage die ziekenfondsen krijgen, wordt afhankelijk van het aantal re-integratietrajecten dat ze opstarten. Dat blijkt uit een nota van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) aan de ziekenfondsen die 'De Tijd' kon inkijken. Ziekenfondsen krijgen jaarlijks iets meer dan 1 miljard euro voor het terugbetalen van de ziektekosten en het uitbetalen van de uitkeringen. Een klein deel van die vergoeding hangt af van hoe efficiënt ze werken, maar dat variabele deel is beperkt. Een nieuwe hervorming moet daar verandering in brengen. Vanaf dit jaar worden ziekenfondsen financieel beloond of gestraft voor hun inspanningen om langdurig zieken die nog kunnen werken, weer aan werk te helpen. Dit jaar wordt 25 miljoen toegekend.

