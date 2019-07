Exclusief voor abonnees Minder Franse wijn dit jaar 22 juli 2019

00u00 0

Treurig nieuws voor de liefhebbers van een goeie bordeaux of bourgogne: de Franse wijnproductie zal dit jaar met 6 tot 13% dalen ten opzichte van vorig jaar. Dat is vooral te wijten aan de hitte in de maand juni, zo laat het ministerie van Landbouw weten. De productie zou dit jaar uitkomen tussen de 42,8 en de 46,4 miljoen hectoliter. Op rampjaar 2017 na, toen de vrieskou roet in het eten gooide, zou dat de meest bescheiden productie van de laatste vijf jaar zijn. De oogst zou dit jaar ook met enige vertraging plaatsvinden.