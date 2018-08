Minder file, want we vertrekken verspreid op reis 14 augustus 2018

Ook dit jaar zijn tijdens de zogenaamde 'zwarte weekends' in Frankrijk geen filerecords gesneuveld. Dat meldt mobiliteitsorganisatie VAB. Vorig weekend stond er op het drukste moment - zaterdagmiddag - goed 650 km file. Véél minder dan de bijna 1.000 km van 'recorddag' 2 augustus 2014, ook een zaterdag. Uit de Mobiliteitsbarometer van VAB blijkt dat vakantiegangers meer verspreid vertrekken. Dit jaar trok een kwart er op zaterdag op uit, terwijl dat vorig jaar nog één op de drie was. Vandaar de minder lange files. Nog volgens VAB wordt er minder vaak 's nachts gereden. Dit jaar vertrok 9% op een avond, tegenover 12% in 2017. De groep die vóór 6 uur 's ochtends in de auto stapt, is in één jaar dan weer verviervoudigd, van 5 tot 20%.

