Exclusief voor abonnees Minder doden door ongevallen aan overwegen 30 januari 2020

00u00 0

Er zijn vorig jaar 7 doden gevallen bij ongevallen aan overwegen, het op één na laagste aantal van de voorbije 15 jaar. Het aantal ongevallen steeg wel tot 45. De stijging komt volgens Infrabel doordat er meer ongevallen waren aan overwegen in de havens (van 10 naar 17). Het aantal van 7 doden is minder dan in 2017 en 2018 (telkens 9). Het minst dodelijke jaar aan overwegen was 2016, met 4 doden. Om de veiligheid te verbeteren schaft Infrabel overwegen indien mogelijk af. Regelmatig voert de spoorwegbeheerder publiciteitscampagnes zoals die met 'Jeroom Slagboom' om weggebruikers op te roepen om de verkeersregels te respecteren.