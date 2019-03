Minder diesels = meer CO2 20 maart 2019

Het anti-dieselverhaal betekent meer benzinewagens en minder fijn stof, maar ook... méér CO2. Het verklaart waarom de CO2-uitstoot van wagens in ons land vorig jaar met 3,9 g/km is gestegen. Daarmee zijn we, na het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, de slechtste leerling in Europa. Dat blijkt uit een rapport van gespecialiseerd onderzoeksbureau Jato. "Er wordt vandaag veel campagne gevoerd tegen dieselauto's, waardoor veel mensen overschakelen op een benzinewagen. Maar ze weten niet dat die fors meer CO2 uitstoot, zeker de populaire SUV-modellen", zegt Mark Pecqueur, docent autotechnologie. Enkel in Scandinavië en Nederland, waar veel elektrische en hybride wagens werden gekocht, daalde de CO2-uitstoot.