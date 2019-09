Exclusief voor abonnees Minder diefstallen op luchthaven Zaventem 06 september 2019

Op Brussels Airport worden per dag gemiddeld bijna twee aangiftes gedaan van diefstal. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Vorig jaar stelde die 704 processen-verbaal op in en rond de luchthaven. Het gaat dan om meldingen van slachtoffers van zakkenrollers, winkeldiefstallen en diefstallen in voertuigen. In 2015 werden op de grootste luchthaven van het land nog 870 diefstallen gemeld. Nog volgens de statistieken van de federale politie deden vorig jaar 785 passagiers en werknemers aangifte van verlies van voorwerpen. Verder stelde de politie 70 pv's op wegens vandalisme en vernieling, en 121 wegens verstoring van de openbare orde. (BJM)