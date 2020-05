Exclusief voor abonnees Minder dan honderd nieuwe ziekenhuisopnames 08 mei 2020

Met 98 nieuwe Covid-19-patiënten in de ziekenhuizen blijven de cijfers de goede kant op gaan. Maar het meest opmerkelijke cijfer dat gisteren werd gerapporteerd, waren de 639 nieuwe besmettingen. Dat is het hoogste cijfer sinds 30 april en een heel stuk meer dan daags voordien, toen 'maar' 272 nieuwe besmettingen werden vastgesteld. "Ik denk dat we nu gewoon beter aan het meten zijn en meer gevallen rapporteren die vroeger niet getest werden", zegt viroloog Steven Van Gucht daarover. "Sinds maandag kunnen we iedereen met verdachte symptomen testen en dat zien we nu vermoedelijk in de cijfers. Vroeger keken we met een kleine 'pillamp' naar wat er gebeurde in de algemene bevolking, nu als het ware met een grote schijnwerper. En daardoor kan het aantal gerapporteerde besmettingen stijgen."

