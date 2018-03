Minder dan helft kinderen nog gedoopt Het (wijwater)vat is af 06 maart 2018

Steeds minder ouders laten hun kind nog dopen, zo blijkt uit cijfers van de Belgische Bisschoppenconferentie. Tussen 2010 en 2016 is het aantal kinderdoopsels met een kwart gedaald, van 45.657 naar 33.875. Ook in relatieve cijfers is er een daling: in 2009 kreeg nog 58% van alle kinderen een doopsel, in 2016 was dat gedaald naar 45%. Volgens Geert De Kerpel, woordvoerder van de Bisschoppenconferentie, is de daling vooral een gevolg van de ontkerkelijking. "In de jaren 60 werd haast elk kind gedoopt: het was traditie. Vandaag maken ouders bewust de keuze of ze hun kind wel of niet laten toetreden tot de kerkgemeenschap." In het najaar komt de Bisschoppenconferentie voor het eerst met een jaarraport over de stand van de katholieke kerk in België.

