Minder dan 400.000 werklozen met uitkering 28 januari 2020

00u00 0

Het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen bedroeg vorig jaar gemiddeld 391.038 per maand. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het is de eerste keer sinds 1980 dat het aantal onder de 400.000 zakt. Tegenover 2018 gaat het om een daling van 10,8%. In 2019 waren er gemiddeld 329.360 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen per maand (-18.861) en 61.678 niet-werkzoekenden (-28.578). Alle stelsels voor de werkzoekenden laten een daling optekenen, behalve dat voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het voormalige brugpensioen). Daar is een stijging met 13% genoteerd. De daling van de werkloosheid was ongeveer even groot in Vlaanderen (-4,9%) als in Wallonië (-4,8%).

