Mínder creatief met muziek 23 maart 2019

00u00 0

Naar Mozart luisteren doet je IQ stijgen: tot die conclusie kwamen Amerikaanse neurobiologen in 1993. Het nieuws heeft zich sindsdien in de volkswijsheid verankerd. Helaas wordt er maar zelden bij verteld dat het gunstige effect van Mozarts Sonate voor Twee Piano's in D majeur slechts vijftien minuten bleek te duren. Bovendien zijn er maar enkele muziekstukken bekend die een vergelijkbare uitwerking hebben op de menselijke intelligentie.Gloednieuw onderzoek wijst nu uit dat het luisteren naar muziek de creativiteit juist kan schaden in plaats van ze te bevorderen. Een team van psychologen uit Zweden en Groot-Brittannië schotelde proefpersonen problemen voor die een creatieve oplossing vereisten. De testpersonen moesten dat zien klaar te spelen met muziek op de achtergrond of geroezemoes. "We vonden sterk bewijs dat de prestaties sterk verminderen als er achtergrondmuziek wordt gedraaid", zegt Dr. Neil McLatchie van de universiteit van Lancaster. "Onze bevindingen weerleggen het idee dat muziek de creativiteit aanscherpt."

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen