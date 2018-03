Minder buitenlanders in de bouw 08 maart 2018

Het aantal gedetacheerde buitenlandse arbeidskrachten in de bouw daalt voor het tweede jaar op rij. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). In 2015 werden nog zo'n 125.000 buitenlandse werknemers tijdelijk naar ons land gestuurd, vorig jaar waren dat er 104.500 (-16,4%). Volgens staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld) is de kentering een gevolg van de tax shift. "Die heeft de loonkostenkloof met de rest van Europa verkleind. Ook de strengere controles werken." De ommekeer is goed nieuws voor onze sociale zekerheid, want in tegenstelling tot gedetacheerden betalen 'gewone' werknemers hier hun socialezekerheidsbijdragen.