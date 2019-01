Minder bestuurders betrapt op rijden met rode diesel 10 januari 2019

1.041 chauffeurs liepen vorig jaar tegen de lamp omdat ze met rode diesel of huisbrandolie hun auto of vrachtwagen volgetankt hadden. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. "In vergelijking met 2017 toen er nog 1.208 personen betrapt werden, is dat een daling met 13,8 procent", klinkt het. "Nochtans lag het aantal controles met 60.208 net iets hoger dan in 2017 toen 59.860 mensen aan de kant gezet werden." In 2016 - door de verhoogde inzet van douanepersoneel in het kader van de terreuraanslagen - werden slechts 656 mensen betrapt op dieselfraude. "Daarna zijn de controles opnieuw opgedreven en we zullen die gerichte controles verder blijven uitvoeren", klinkt het. (KSN)