Minder Belgen dan gedacht in 2070, want 't is crisis 13,2 miljoen 25 januari 2019

00u00 0

Vorig jaar waren we met 11,4 miljoen Belgen, en tegen 2070 zal ons land 13,2 miljoen inwoners tellen. Dat voorspelt het Planbureau. De nieuwe schatting ligt lager dan eerdere voorspellingen, toen werd uitgegaan van 13,4 miljoen Belgen binnen goed 50 jaar. Dat is onder meer te wijten aan de financiële crisis. Het aantal kinderen per vrouw is in bijna tien jaar tijd immers gedaald van 1,8 naar 1,6. Historisch gezien is er immers een verband tussen het consumentenvertrouwen - dat in de jaren na de crisis fors daalde - en de vruchtbaarheid. Ook nu is ons vertrouwen blijkbaar niet hoog genoeg om de vruchtbaarheid te doen stijgen. "Het algemene economische klimaat wordt nog steeds gekenmerkt door een grote onzekerheid", luidt het. Het Planbureau voorspelt ook een groeiende vergrijzing: het aandeel 67-plussers stijgt van 16% in 2018 naar 23% in 2070.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN