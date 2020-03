Exclusief voor abonnees Minder auto's op straat, meer wolven op pad 24 maart 2020

Nu het er op onze wegen veel rustiger aan toegaat door de coronamaatregelen, durven wolven Noëlla en August al eens dichter bij de bewoonde wereld te komen. Gisteren toonde het wolvenkoppel zich samen in het Limburgse Peer. "We krijgen de ene waarneming na de andere binnen", zegt Jan Loos van Welkom Wolf. "Mensen mogen massaal filmpjes maken als ze de wolven zien. En wie jagers ziet jagen, mag dat ook filmen en mij bezorgen."

Loos is er vrijwel zeker van dat Noëlla intussen zwanger is. "Ze zal zich rond april-mei terugtrekken om te bevallen. Mogelijk markeren ze nu nog eens goed hun territorium door aan de randen een drol te leggen, om dan naderhand in afgelegen gebied te blijven."

