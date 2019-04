Exclusief voor abonnees Minder auto's, meer tweewielers en vrachtvervoer 02 april 2019

In maart zijn in ons land 54.873 personenwagens ingeschreven. Dat zijn er 6% minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit gegevens van sectorfederatie Febiac en de federale overheidsdienst Mobiliteit. Het gaat al om de derde daling op rij. In het eerste kwartaal waren er in België in totaal 155.866 inschrijvingen, 6% minder dan tijdens de eerste drie maanden van 2018.

