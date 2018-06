Minder auto's aan de schoolpoort: Weyts maakt 20 miljoen vrij 02 juni 2018

00u00 0

Steden en gemeenten krijgen een duw in de rug om de verkeersveiligheid in de buurt van scholen op te krikken. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakt 20 miljoen euro extra vrij. Voor elke euro die ze zelf investeren in een veilige schoolomgeving, past Vlaanderen hetzelfde bedrag bij. Het geld kan gebruikt worden voor kleine, maar gerichte aanpassingen aan de straat: parkeerplaatsen afschaffen aan de schoolpoort, het fietspad breder maken of verkeersdrempels aanleggen. Ook kan de gemeente beslissen om een zogenoemde schoolstraat in te richten. Daarbij wordt de straat bij de start en het einde van de lessen tijdelijk afgesloten. Daarvoor kunnen slagbomen geplaatst worden. Toeval of niet, onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) profileert zich op exact hetzelfde thema. Het verkeer rond scholen moet minder, al ligt de focus bij haar op schone lucht. Maandagochtend trapt ze een campagne af onder de naam 'Paraat voor de schoolstraat'. Daarbij wil ze scholen en gemeentebesturen aanmoedigen om schoolstraten in te richten. Geld hiervoor uitdelen, zoals Weyts, kan ze als onderwijsminister niet. Het ziet ernaar uit dat verkeersveiligheid in de buurt van scholen één van de grote campagnethema's bij de gemeenteraadsverkiezingen dit najaar wordt. (RW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN