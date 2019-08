Exclusief voor abonnees Minder alcohol? Niets van gemerkt 17 augustus 2019

00u00 0

Oei, pas toen deze flashy fles helemaal leeg was en onze blik stoemelings op het etiket viel, merkten we dat deze Gran Barón Joven Festival Edition 'gedeeltelijk gedealcoholiseerd' werd. En zoals de gemiddelde cava geen 11 à 12% alcohol, maar wel 8,5% bevat. Kijk: een beter bewijs dat het lagere alcoholgehalte geen afbreuk doet aan de smaak bestaat niet. Prijs per fles (75 cl): 4,39 euro, exclusief bij Colruyt.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis