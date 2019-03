min-16-jarigen spelen bromfietskoerier Kinderarbeid in Leuven: 04 maart 2019

00u00 0

De politie heeft vrijdagnacht twee keer een proces-verbaal opgesteld voor kinderarbeid. Tijdens een controleactie in Leuven betrapten ze twee jongeren van nog geen 16 jaar, die als koerier met een bromfiets maaltijden aan huis brachten in opdracht van een horecazaak. Bij de Leuvense politie hebben ze dat fenomeen nog niet eerder gezien. "Ik heb er ook geen weet van dat we eerder al koeriers jonger dan 16 betrapten. Er gebeuren ook niet zo vaak specifieke nachtelijke controles op bromfietsen", aldus politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.

