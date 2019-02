Milquet zegt niet 'non' tegen Brussels lijsttrekkerschap 23 februari 2019

Voormalig partijvoorzitter en vicepremier Joëlle Milquet trekt in mei de Kamerlijst voor cdH in Brussel. De rol van 'madame non' leek nochtans uitgespeeld sinds ze in april 2016 ontslag moest nemen als minister van Onderwijs in de Franse Gemeenschapsregering. Milquet wordt er van verdacht dat ze als federaal minister acht kabinetsmedewerkers zou hebben aangeworven om in te zetten voor haar kiescampagne. Na haar ontslag keerde ze terug naar het Brusselse Parlement, en ging ze opnieuw aan de slag als advocate. Ze nam ook niet deel aan de verkiezingen in oktober, maar droomde wel van het Europese lijsttrekkerschap, dat wellicht naar oud-partijvoorzitter Benoît Lutgen zal gaan. De Brusselse cdH, die met de kiesdrempel flirt, heeft de stemmen van Milquet hard nodig en dus zal zij de Kamerlijst trekken. Nummer 2 is Pierre Kompany, burgemeester van Ganshoren en vader van voetballer Vincent Kompany.

