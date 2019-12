Exclusief voor abonnees Milosevic "Ik voel dat er meerdere goals zullen volgen" Beverse spitsen tanken vertrouwen 23 december 2019

De kop is eraf voor Stefan Milosevic (23). De Montenegrijn scoorde tot zaterdag nog geen enkel doelpunt dit seizoen, maar bracht Waasland-Beveren met een fraaie treffer op gelijke hoogte tegen Standard. "Ik voel me geweldig", glunderde Milosevic, die met plezier beschreef hoe-ie zijn gloriemoment beleefde. "Toen ik zag dat Yuki (Kabayashi, red.) de bal naar z'n linker bracht, vermoedde ik dat hij die over de verdediger naar de tweede paal zou droppen. Ik wou daar positie zoeken, tot ik de bal plots naar mij zag komen. Ik dacht gewoon: die moet ik erin vlammen."

