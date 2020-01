Exclusief voor abonnees Milos Kostic nieuwe (voorlopige) T1 op Stayen 03 januari 2020

Niet Nicky Hayen maar Milos Kostic wordt de nieuwe T1 van STVV. Voorlopig, want zoals het er nu naar uitziet, neemt 'technisch adviseur' Kevin Muscat later over. Hayen blijft in de staf en gaat ook de beloften trainen, Luciano Trani wordt physical coach, Jurgen De Braekeleer keeperstrainer. Zo is het plaatje compleet. Vandaag pakken de Japanse bazen trouwens uit met één van hun zeldzame persconferenties, waarin de staf wordt voorgesteld en de structuur verder wordt toegelicht. Zoals de kaarten nu op tafel liggen, wordt Milos Kostic dus net als Nicky Hayen coach ad interim en dit in afwachting dat Kevin Muscat zijn Pro License haalt. Eens het zover is, zou Muscat T1 worden en Kostic T2. Kostic is een 48-jarige Sloveen met trainerservaring bij diverse ploegen in Griekenland, Albanië en Slovenië. In 2014 en 2015 was hij nog actief in ons land, bij Lierse. Daar was hij T2 onder Slavisa Stojanovic. Dit jaar was hij nog coach bij het Griekse Trikala FC. (FKS)

