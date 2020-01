Exclusief voor abonnees Millman komt twee punten tekort voor megastunt: "Dit doet pijn" 25 januari 2020

00u00 0

"Heel af en toe heb je van die dagen waarop álles goed gaat. Waarop álles lukt", sprak Millman (30) daags voor zijn clash met Federer. De Australiër mijmerde over zijn 1/8ste finale op de US Open van 2018. Hij mepte de Zwitser toen uit het toernooi. 't Is tot op vandaag de enige zege in elf pogingen van de Australiër tegen een speler uit de mondiale top 5. Een bisnummer was Australië gisteren net niet gegund.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over sport

sportdiscipline

Federer

Millman

tennis