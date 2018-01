Millenniumbaby's 00u00 0

Mijn dochter is ook één van de vele millenniumbaby's, weliswaar niet geboren op de eerste dag van het jaar 2000, maar toch kort daarna. De interviews met deze jongvolwassenen in de krant van afgelopen zaterdag bevestigen mijn gevoelens volledig over deze generatie. Ze zijn niet zomaar een begrip, maar veeleer een unieke generatie. Wanneer ze ergens voor gaan, doen ze dit met hart, ziel en met een onuitputtelijke toewijding. Mijn dochter wordt straks 18. Gezond- heidsperikelen dwarsboomden de laatste jaren veelal haar plannen waardoor zij jammerlijk nooit haar volledig 'rendement' kon bereiken, maar net als haar generatiegenoten is zij enorm sterk en wilskrachtig en ik ben er ten volle van overtuigd dat zij haar levensdoelen/dromen uiteindelijke zal realiseren.

Marc De Raeymaeker, Boom

