Milkapauze 16 juni 2018

00u00 0

Tiens, hoe zou het nog met Milka zijn? Het is nu toch al een week of drie geleden dat ze nog eens een nieuw product in de winkelrekken mikten. Maar kijk, daar is nu plots, in tweevoud, de 'Tender Break'. Ofwel een zandkoekje gevuld met choco- en hazelnootcrème. Qua smaak weinig verrassend: die doet - ook de vorm trouwens - heel erg denken aan de Nutella B-ready. Maar het goede nieuws: zelfs de 'Tender Break Choco' waarbij zelfs het koekje van chocolade is, bevat met 136 kcal per 26 gram net evenveel als de 'gewone' graanversie. Prijs per doos van 156 gram of 6 koekjes: 2,19 euro. (StV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN