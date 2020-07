Exclusief voor abonnees Miljonair uit 'The Sky is the Limit' stopt als CEO na doorsluizen geld 06 juli 2020

Salar Azimi - gekend van 'The Sky is the Limit' - is niet langer de CEO van Lavide Holding NV, een Nederlands beursbedrijf. Azimi kreeg het aan de stok met een aantal aandeelhouders nadat hij meer dan 60.000 euro bedrijfsmiddelen had gebruikt als sponsorgeld voor zijn voetbalclub Patro Eisden. Azimi nam ontslag en spreekt over pensioen.

