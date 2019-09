Exclusief voor abonnees Miljoenenfraude met Europese promocampagne voor kaas? 09 september 2019

Het parket vervolgt acht verdachten van een bedrijf in Brussel dat fraude zou gepleegd hebben met 15 miljoen euro Europese subsidies. Het gaat om een Agropromotion, een bedrijf in de Brusselse Europese wijk dat promotie maakte voor kaas en andere landbouwproducten. Het was hun campagne EU Cheese Please! die vragen opriep. De helft van het campagnegeld moest van subsidies van de Europese Commissie komen en heel wat geld werd naar een persoonlijke bankrekening versluisd. Het parket van Brussel heeft nu een dossier geopend voor valsheid in geschrifte, witwassen, passieve en actieve omkoping en criminele organisatie. (IBO)