Miljoenenerfenis Johnny Hallyday bevroren door familievete 14 april 2018

00u00 0

De erfenis van Johnny Hallyday, vermoedelijk tientallen miljoenen euro's in totaal, is vier maanden na zijn dood nog steeds niet verdeeld. Een rechtbank in Nanterre heeft gisteren zowel de erfenis als de artistieke rechten van de Frans-Belgische rocker bevroren. De nabestaanden blijven immers ruziën over de nalatenschap. In een testament van april 2014 liet Hallyday al zijn bezittingen en rechten na aan zijn laatste echtgenote, Laeticia (42), en hun twee geadopteerde minderjarige dochters, Jade en Joy. Maar volgens de oudste kinderen David Hallyday (51) en Laura Smet (34) zondigt dit testament tegen de Franse wet, die onterven niet toelaat. Laeticia zwaait met een in juli 2014 in Californië opgesteld document. Die Amerikaanse staat laat wel toe naar wens een erfenis te verdelen. De Franse rechter vraagt nu dat beide partijen een akkoord zoeken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN