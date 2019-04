Exclusief voor abonnees Miljoenendomein in Périgord? Met 13 euro maak je kans 08 april 2019

Altijd gedroomd van een villa in de Franse Périgord-streek? Dan kan je deelnemen aan een wedstrijd, met als inzet een eigendom dat 1,5 miljoen euro waard is. Het domein van 7 hectare in Cénac-et-Saint-Julien, op 80 kilometer van de stad Périgueux, omvat een huis van 450 vierkante meter, een zwembad, een vijver en paardenboxen. De eigenaars hebben er 20 jaar lang gastenverblijf La Guérinière uitgebaat en willen nu met pensioen. Immobiliënkantoren kregen het niet verkocht. Daarom kan je voor 13 euro een lotje kopen, waarbij je twee vragen moet beantwoorden en de waarde van drie voorwerpen raden. Opgepast: pas bij 150.000 deelnemers gaat de deal door. De wedstrijd loopt nog tot eind mei 2020.

