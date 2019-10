Exclusief voor abonnees Miljoenenclaim tegen Van Aert 23 oktober 2019

Er hangt Wout van Aert een miljoenenboete boven het hoofd. Bij de arbeidsrechtbank van Mechelen vorderde Rudi Desmet, de advocaat van Nick Nuyens, een verbrekingsvergoeding van 1,1 miljoen euro voor de contractbreuk die Van Aert op 17 september vorig jaar pleegde. Van Aert liet toen aan Nuyens weten dat hij zijn contract tot het einde van 2019 niet wilde uitdoen. Er was een vertrouwensbreuk en bovendien had Nick Nuyens aan Niels Albert, ploegleider van Van Aert, gevraagd om per brief belastende verklaringen over Van Aert af te leggen. Albert weigerde dat. Maar het was voor Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Van Aert, wel een dringende reden om het contract per direct te beëindigen. "Dat is een poging om valsheid in geschrifte te plegen. Dat is strafbaar, een misdaad", aldus Van Steenbrugge. (MG)

