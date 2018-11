Miljoenenbuit na tigerkidnapping bij juwelierskoppel 15 november 2018

Bij een brutale overval op een Waregems juwelierskoppel hebben vier gewapende en gemaskerde gangsters dinsdagavond een miljoenenbuit gemaakt. Na sluitingstijd van de juwelierszaak wachtten ze de slachtoffers aan hun woning op. Ze sloegen hen en bedreigden hen met een wapen. De vrouw werd in de woning vastgebonden met snelbinders. In gebroken Nederlands volgden bedreigingen. "Je man gaat eraan als je iets probeert. En je zoon zullen we ook wel weten te vinden."

