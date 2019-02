Miljoenenboete omdat Vlaming vasthoudt aan papieren dienstencheque 06 februari 2019

00u00 0

Dienstenchequebedrijf Sodexo moet opnieuw een zware boete betalen aan de overheid omdat te weinig Vlamingen zijn overgeschakeld op elektronische cheques. De sanctie voor de tweede helft van 2018 bedraagt 2,7 miljoen euro. In totaal heeft Sodexo al bijna 14 miljoen moeten ophoesten. Het gebruik van de elektronische cheque neemt weliswaar toe, toch schrijft nog altijd een derde een papieren exemplaar uit als de poetshulp langskomt. Terwijl contractueel was vastgelegd dat intussen al 95% elektronisch zou zijn. "Dat doel heeft de uitgever niet gehaald. Daarom krijgt hij opnieuw een boete", zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Sodexo erkent zich te hebben mispakt aan de bereidheid van de Vlaming om over te schakelen. "Zo'n papieren cheque werkt gewoon zeer goed, de mensen zijn dat gewend."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Sodexo

politiek