Miljoenen voor heropbouw

Ik ben ondertussen 64 jaar. Gans mijn leven hebben we het over de hongersnood en de armoede in de derde wereld. Nog steeds is dit niet opgelost. En het zal waarschijnlijk nooit opgelost worden. Nu is er een monument grotendeels in vlammen opgegaan en een paar kapitaalkrachtigen halen plots serieus hun portemonnee boven. Is een monument dan belangrijker dan de miljoenen mensen die sterven van de honger? Iedereen doet uiteraard wat hij wil met zijn kapitaal, maar was dit niet edelmoediger geweest? Heeft die hongersnood al niet lang genoeg geduurd?

Claude Gyselinck, Evergem

