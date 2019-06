Exclusief voor abonnees Miljoen Vlamingen mogen veel meer plastic in blauwe zak stoppen 04 juni 2019

Eén miljoen West- en Oost-Vlamingen stappen deze week over naar de nieuwe blauwe zak. Naast de plastic flessen, flacons, metalen verpakkingen en drankkartons die we al jaren in de pmd-zak stoppen, mogen er voortaan veel meer soorten plastic bij: botervlootjes, schaaltjes van champignons, zakjes, yoghurtpotjes, folies, tandpastatubes, potjes van dagcrème... Dat moet de hoeveelheid restafval terugdringen met 7 à 8 kilo per Vlaming. Tegen 2021 moeten alle sorteercentra in Vlaanderen klaar zijn om het extra plastic te verwerken. (CDR)

