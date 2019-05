Exclusief voor abonnees Miljoen ondertekenaars gezocht voor verplichte kleurencode op voedsel 22 mei 2019

Consumentenorganisatie Test-Aankoop wil de Europese Commissie aansporen om de Nutri-Score te verplichten in Europa. Die score geeft met een kleurencode weer hoe voedzaam een voedingsmiddel is, op basis van ingrediënten zoals vezels, proteïnen, verzadigde vetten en suikers. De evaluatie wordt weergegeven door vijf letters en kleuren, met A (groen) voor de hoogste voedingswaarde en E (rood) voor de laagste. De Nutri-Score werd in België ingevoerd op 2 april 2019, maar is niet verplicht. Samen met zes Europese zusterorganisaties start Test-Aankoop nu een petitie om het systeem in heel Europa bindend te maken. Om de vraag bij de Europese Commissie op de agenda te krijgen, hebben ze 1 miljoen handtekeningen nodig in de EU, waarvan 15.750 in België.

