Miljoen minder bezoekers voor buienradar 27 juli 2018

00u00 0

Sinds 12 juli hebben de website en apps van Buienradar iedere dag gemiddeld 1,85 miljoen unieke bezoekers geteld. Dat is een miljoen minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De meeste bezoekers komen uit Nederland. Het aantal Belgische surfers is gedaald van 260.000 naar 150.000. "En toch is ons platform nog steeds populairder dan in de herfst- en wintermaanden. Dan bereiken we één miljoen bezoekers. Mensen willen vooral in de zomer weten of ze een bui riskeren, in de winter blijven ze binnen", zegt Niels de Kind van Buienradar. Hij heeft hartelijk gelachen met het bericht van de satirische website 'De Speld', dat zijn dienst failliet zou zijn door een gebrek aan regen. "Nee, we maken ons geen zorgen. Mensen komen nog steeds onze temperatuurkaarten en weersverwachtingen raadplegen." (BHL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over De Speld

Nederland