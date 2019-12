Exclusief voor abonnees Miljoen herdenkings-munten voor brexit opnieuw gesmolten wegens foute datum 23 december 2019

De Britse regering heeft nieuwe munten van 50 pence ter herdenking van de brexit besteld, deze keer met de juiste datum erop. Royal Mint, de instantie die de munten slaat in het Verenigd Koninkrijk, moest een miljoen stuks van de munt ter herinnering aan de historische dag opnieuw laten smelten omdat ze de foutieve datum van 31 oktober droegen, de datum waarop het Verenigd Koninkrijk aanvankelijk de EU zou verlaten. Koningin Elizabeth (93) liet officieel aankondigen dat de herdenkingsmunten uit goud, zilver en koper nu met 31 januari als datum geslagen zullen worden. Ze krijgen het opschrift 'Peace, prosperity and friendship with all nations' (vrede, voorspoed en vriendschap met alle naties). De Britse regering weigert te onthullen hoeveel het 'foutje' uit oktober de schatkist zal kosten.

