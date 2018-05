Miljoen Franse rokers stoppen 29 mei 2018

Eén miljoen Fransen die dagelijks rookten, zijn daar in een tijdspanne van één jaar mee gestopt. Volgens de minister van Volksgezondheid is dat een gevolg van de verhoging van de tabaksprijs. Vorig jaar stak 26,9% van de 18- tot 75-jarige Fransen elke dag minstens één sigaret op. Een jaar eerder was dat nog 29,4%. Voor het eerst sinds 2000 was er ook een daling bij de meest kansarme rokers: van 38,8% dagelijkse rokers in 2016 naar 34% in 2017. Bij de werklozen ging het om een afname van 49,7% tot 43,5%. De minister wil de prijs van een pakje sigaretten tegen november 2020 naar 10 euro tillen.