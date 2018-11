Miljoen Brusselaars moet ramen dichthouden door afvalbranden 05 november 2018

Door twee branden bij een afvalverwerkingsbedrijf in Vorst werd gisterochtend aan alle inwoners van het Brussels Gewest - ruim één miljoen mensen - gevraagd om hun ramen en deuren gedurende enkele uren dicht te houden. Zaterdagavond was rond 21.30 uur een eerste keer brand uitgebroken bij het bedrijf Renewi. De vlammen waren snel geblust, maar omstreeks 4 uur 's nachts vloog een grote afvalberg van duizend vierkante meter in brand. Dertig brandweermannen hadden het vuur pas drieënhalf uur later onder controle. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van beide branden is nog niet bekend, maar volgens het parket was er geen sprake van kwaad opzet. (RDK)