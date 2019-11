Exclusief voor abonnees Miljardairs zijn ietsje minder rijk 09 november 2019

Pech voor de 2.101 miljardairs die de wereld rijk is. Na vijf vette jaren zijn ze in 2018 met z'n allen een tikje 'armer' geworden. Dat blijkt uit een studie van de Zwitserse bank UBS en consultant PwC. Hun gezamenlijk vermogen bedroeg vorig jaar 8.536 miljard dollar (7.746 miljard euro), 388 miljard dollar minder dan in 2017, een daling met 4,3%. De afname situeerde zich vooral in Azië en de gebieden rond de Stille Oceaan - de miljardairs die daar vertoeven, verloren in één jaar 217 miljard dollar. Maar of ze daar hun slaap voor zullen laten? Feit is dat de allerrijksten nog altijd 34,5% meer bezitten dan in 2013. (SPK)