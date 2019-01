Miljardairs worden elke dag 2,2 miljard euro rijker 22 januari 2019

00u00 0

Het vermogen van alle miljardairs ter wereld is vorig jaar toegenomen met 12%, ofwel 2,5 miljard dollar (2,2 miljard euro) per dag. Tegelijkertijd is het vermogen van de 3,8 miljard mensen die de armste helft van de wereldbevolking uitmaken met 11% afgenomen. Dat blijkt uit een rapport over economische ongelijkheid van Oxfam, dat aan de vooravond van het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos oproept tot eerlijke belastingen. Volgens Oxfam is het aantal miljardairs sinds de financiële crisis bijna verdubbeld. Tussen 2017 en 2018 kwam er om de twee dagen een nieuwe miljardair bij. Slechts 4 procent van alle belastinginkomsten die in 2015 werden geïnd, kwam voort uit belastingen op vermogen, klinkt het. "Een extra belasting van 0,5% op het vermogen van de 1% allerrijksten zou jaarlijks evenveel opbrengen als het bedrag dat nodig is om onderwijs te voorzien voor alle 262 miljoen kinderen die nu niet naar school gaan, en om gezondheidszorg te financieren die de dood van meer dan 3 miljoen mensen zou kunnen vermijden."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN