Miljardair Soros stapt in Tesla 17 mei 2018

Tesla heeft een nieuwe supporter: de miljardair George Soros. Die kocht in het eerste kwartaal voor 35 miljoen dollar aan converteerbare obligaties van de elektrische wagenfabrikant. Die kunnen later omgezet worden in aandelen. De obligaties komen in maart 2019 op vervaldag. De komst van een nieuwe aandeelhouder is een opsteker voor Tesla, dat het jaar moeilijk gestart is. De autofabrikant slaagt er maar niet in met zijn meest betaalbare Model 3 de overstap te maken naar massaproductie. Dat zorgde voor heel wat druk op het aandeel. Dat het topmanagement grondig door elkaar werd geschud en CEO Elon Musk analisten schoffeerde tijdens een toelichting van de kwartaalresultaten, hielp daar niet bij. Volgens critici zal Tesla meer geld moeten ophalen, wil het blijven bestaan.

