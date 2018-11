Miljard euro aan boetes blijft onbetaald 30 november 2018

De Belgische staat heeft de afgelopen vijf jaar voor 1,05 miljard euro aan strafrechtelijke boetes en verbeurdverklaringen niét geïnd. Dat schrijft L'Echo op basis van cijfers van de FOD Financiën. In totaal had 1,7 miljard euro in de schatkist moeten belanden, maar de overheid is er tot nu toe maar in geslaagd om 655 miljoen euro op te halen, of zo'n 38%. De cijfers zijn veelzeggend, aldus de krant, ook al gaat het slechts om een momentopname en kunnen sommige boetes alsnog betaald worden. "De inning was jarenlang geen prioriteit bij Financiën", zegt Christian De Valkeneer, procureur-generaal van Luik. "Lange tijd mochten mensen bij wie een half miljoen euro verbeurdverklaard was, dat bedrag afbetalen tegen 50 euro per maand." De situatie is sinds een wetswijziging in 2014 wel verbeterd. Nu kunnen ook de parketten en arbeidsauditoriaten via strafuitvoeringsonderzoeken op het geld jagen.

